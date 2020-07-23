В Выборге прогремел ”киношный” взрыв во время съёмок фильма про войну

Он привлёк внимание местных жителей.

В среду, 22 июля, жители Выборга услышали громкий взрыв со стороны исторического центра. Как выяснилось, действие было необходимо для съёмок альманаха про войну, которые сейчас ведутся в городе. Видеозапись с места событий была выложена в социальных сетях.

Как ранее сообщила газета "Выборг", сейчас в Ленинградской области родных ходом идёт съемочный процесс. Несколько режиссеров создадут альманах "Про людей и про войну", состоящий из коротких историй. В качестве декораций для одной из них были выбраны улицы Выборга.

Ранее мы рассказали о том, что плесу под Выборгом обнаружены артефакты времен советско-финской войны.

Видео: ВКонтакте / id324212755