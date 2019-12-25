В Выборге продолжают санобработку улиц 

Мероприятия по обеззараживанию территорий пройдут в вечернее время.

В понедельник, 20 апреля, в Выборге пройдут плановые работы по обеззараживанию межквартальных проездов. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Специалисты продезинфицируют Выборгскую улицу, Крепостную улицу, улицу Сторожевой башни и улицу Южный Вал в вечернее время, с 20:00 до 22:00.

Напомним, что санитарная обработка проходит согласно рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. На период проведения работ людям с аллергическими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.

Ранее мы рассказали о том, что в Светогрске оценили работу дезинфекторов.

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