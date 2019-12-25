В Выборге продолжают развивать велопешеходную инфраструктуру.

Об этом сообщил Геннадий Орлов в своем Instagram.

В Выборге реализуется программа "Выборгвело". Финансовую поддержку проекту оказывает комитет по туризму Ленинградской области.

Как сообщил Геннадий Орлов, в рамках реализации программы, на Батарейной горе установили 7 информационных щитов. По размещенному на стендах QR коду можно узнать информацию о достопримечательностях, веломаршрутах. Желающие могут приобрести экскурсии.

Также за счет регионального финансирования установлена велопарковка у железнодорожного вокзала и приобретены велосипеды.

Велосипед напрокат жители и гости города могут взять в выборгском туристско-информационном центре по адресу: ул. Железнодорожная, д. 8 А.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге планируют построить новый путепровод.

Фото: instagram/orlovinsta