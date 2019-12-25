В Выборге продолжают обрабатывать межквартальные проезды

Дезинфекторы будут обрабатывать территорию 2 часа.

В понедельник, 13 апреля, на территории Выборга пройдет очередная обработка межквартальных проездов. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Мероприятия будут проводиться с 20:00 до 22:00 на улице Репина, Ульяновской улице, улице Тургенева, Военной улице, улице Некрасова, Больничном и Сержантском проездах.

Регулярные санобработки на территории Выборгского района проводятся по рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Во время обработки не рекомендуется выходить на улицу людям, страдающим аллергическими заболеваниями.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге стартовал челлендж #довезиврача.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО