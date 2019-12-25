В Выборге продолжается ремонт детской больницы

К декабрю этого года подрядчик отремонтирует чердачные помещения.

В Выборге ремонтируют детскую больницу. Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, капитальный ремонт педиатрического отделения детской больницы пройдет в три этапа.

Первый начался в июле и завершится в декабре этого года. За это время подрядчик отремонтирует чердачные помещения. В следующем году работы пройдут на 2 и З этажах отделения. Также в ходе ремонта обновятся крыша и фасад здания. Полностью педиатрическое отделение отремонтируют в 2022 году. На эти цели из бюджета Ленинградской области выделено порядка 100 млн рублей.

Подрядной организацией, осуществляющей ремонтные работы, является ООО "Петрофонд".

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Фото: администрация МО "Выборгский район"