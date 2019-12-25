Граждане подумали, что "маленькой елочке холодно зимой".

В Выборге продолжается незаконная вырубка лесов. Очевидцы прислали в редакцию Piter.TV, как гости поселка Верховный в Выборгском районе спили елку.

Местный житель отметил, что новогоднее дерево спилили прямо у него за участком. При этом машину припарковали на участке возмущенного жителя поселка.

Ранее эту машину у нас не видел, скорее всего, это чьи-то гости. Чьи и как проехали на территорию охраняемого поселка – разберемся. - заверил очевидец

Стоит отметить, что сейчас в лесничествах Ленобласти можно бесплатно срубить елку и подобный вандализм ни к чему.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что выборгские лесничие попросили пресекать незаконную вырубку лесов.

Видео: Piter.TV