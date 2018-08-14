В Выборге продолжается благоустройство дворов - местами это сказывается на уличном освещении

Работы ведутся в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды"

В Выборе продолжается благоустройство дворов по заявкам жителей. Среди других адресов в программу вошел двор дома № 41 по Ленинградскому шоссе. Канал Piter.TV побывал на строительной площадке и проконтролировал ход работ. Напомним, что благоустройство ведется в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Во дворе на Ленинградском шоссе ремонтируют проезды, устанавливают детскую площадку, обустраивают парковку. Стоит отметить существенное расширение числа парковочных мест и качественное асфальтирование пароквки. На объекте также устанавливают новые уличные фонари, урны для мусора и другие объекты городской инфраструктуры.

Работы продлятся ориентировочно до конца следующей недели. В список благоустройства по программе "Формирование комфортной городской среды" в 2018-м году также вошли ул. Кировские Дачи, д.3а-6, пр. Ленина, 22,24, 28, ул. Мира, д.3, ул. Гагарина, д.21 и ул. Гагарина, д.33.

Отметим, что в некоторых случаях работы по благоустройству дворов становятся причиной временного отключения уличного освещения на соседних улицах. Представители подрядных организаций отмечают, что это делается для обеспечения безопасной и качественной установки новых фонарей в благоустроенных дворах. Сразу после установки обновленных коммуникаций свет вернется на соседние улицы Выборга.

Ранее мы писали, что на выезде из Выборга устанавливают новый светофор.

Видео: Piter.TV