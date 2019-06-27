Видео: до конца года в Выборге благоустроят 18 дворов

В этом году жители сами решают что будет сделано на придомовой территории.

В Выборге продолжается благоустройство дворов. За последние 2 года обустроены 32 дворовые территории. В этом году запланировано благоустроить еще 18.

Еще 2 года назад администрация решала где поставить детскую площадку и залатать ямы во дворе. Сейчас за это отвечают сами жильцы. Именно от их коллективного решения зависит что будет сделано: парковка для автомобилей или газон, детская площадка, уличные тренажеры, или просто зона отдыха.

Но чтобы подать заявку все жители должны прийти к единому мнению. Для этого необходимо, для начала, организовать общее собрание жильцов и учесть все пожелания. Задача нелегкая, ведь интересы у всех разные. Чтобы урегулировать подобные разногласия и упростить организационные мероприятия, депутаты встретились с жителями своих округов и помогли с подготовкой заявок для участия в программе благоустройства.

Сама процедура участия достаточно сложная. Для того чтобы участвовать в этих мероприятиях по благоустройству жители неоднократно обращались к депутатам. Чтобы помочь с организационными мероприятиями, представители городской администрации, отдела благоустройства и депутаты проводили разъяснительную работу. Анатолий Смольянинов, депутат по 19-му округу г. Выборга

Кроме того, депутаты выразили желание учавствовать в контроле и приемке строительных работ по благоустройству дворовых территорий.

Фото, видео: Piter.TV