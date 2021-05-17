В Выборге этим летом благоустроят 8 дворов

Осмотреть места, которые планируется благоустроить этим летом, выехал глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов.

В этом году во дворе дома №15 по улице Кривоносова появится новая детская площадка. Осмотреть места, которые планируется благоустроить этим летом, выехал глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов.

Мы здесь все демонтируем, появится мини футбольное поле, детское спортивное оборудование, лавочки, качели. Алексей Туркин, председатель комитета по городскому хозяйству администрации Выборгского района

Сотрудники благотворительного фонда "Дикони", который находится в доме на Кривоносова, 15, уверены, что эта площадка будет востребована.

Мы здесь с многими разговаривали. Тут очень много пенсионеров, они наоборот просили, чтобы мы сделали здесь площадку. Для них не принципиально, какая это площадка, главное, чтобы здесь все было аккуратно и безопасно, в том числе для их детей. Виктория Шутова, директор фонда "Дикони"

Работы начнутся в июне, после проведения конкурсных процедур. До сентября объект должны сдать.

Всего этим летом будут благоустроены 8 детских площадок. Работы будут проведены по следующим адресам: ул. Комсомольская, д.11; пр. Ленина, д.9; Московский пр.16; ул. Мира, д.17; Приморское шоссе, д.28; ул. Гагарина, д.27; пр. Победы, д. 27; ул. Кировские Дачи, д.7.

Следующей точкой стал двор у дома 45 по улице Гагарина. Местным жителям рассказали, что уже летом здесь будет обустроен тротуар и появится парковка. Глава ответил и на вопросы местных жителей о ремонте дорог в городе. Работы на дорогах, межквартальных проездах, тротуарах будут вестись в течение всего летнего периода.

Ранее в Выборге презентовали два проекта благоустройства Батарейной горы.

Видео: МГ "Наш город"