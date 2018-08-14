На выезде из Выборга устанавливают новый светофор

Место, где регулярно происходят ДТП, станет безопасным.

На Ленинградском шоссе в Выборге начались работы по установке нового светофора. Канал Piter.TV публикует видео и первые подробности с места работ.

Объект устанавливают на выезде из города: на этом месте регулярно происходят ДТП. Даже пешеходный переход с "зеброй" не сделал безопасным участок двустороннего движения по две полосы в каждую сторону.

С 14 августа представители подрядчика приступили к подготовительным работам. Зона установки нового светофора огорожена пластиковыми конструкциями, специалисты осматривают существующую инфраструктуру. Их работы не оказывают существенного влияния на дорожное движение.

Известно, что светофор будет работать в автоматическом режиме, кроме того, его также оборудуют кнопочным механизмом. Работы финансируются из федерального бюджета.

Видео: Piter.TV