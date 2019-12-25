В Выборге продезинфицируют несколько улиц перед майскими праздниками

Работы будут проходить с 20:00.

В четверг, 30 апреля и в пятницу, 1 мая, в Выборге пройдут плановые мероприятия по обеззараживанию межквартальных проездов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Так, сегодня дезинфекторы проведут санобработку Александровской, Рубежной, Августовской, Азбучной, 1-ой Южной, 2-ой Южной, Спичечной улицах, Спортивной улице (дома 4, 6, 8, 10), а также на проспекте Победы (дом 1 и 2).

В первый день майских праздников дезинфекция затронет Наклонную, Последнюю, Большую Прорубную улицы, улицу Сухова и Ленинградское шоссе от дома 35 до дома 53.

Напомним, во противоэпидемические мероприятия в Выборгском районе осуществляются согласно рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Дезинфекция пройдет вечером с 20:00. Во время мероприятий на улице не рекомендовано находиться людям с аллергическими заболеваниями.

Ранее мы рассказали о том, что в Пикалево и Первомайском объявлен карантин.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО