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В Выборге продезинфицируют несколько улиц перед майскими праздниками
Сегодня, 17:21
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lizapoluda

В Выборге продезинфицируют несколько улиц перед майскими праздниками

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Работы будут проходить с 20:00.

В четверг, 30 апреля и в пятницу, 1 мая, в Выборге пройдут плановые мероприятия по обеззараживанию межквартальных проездов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Так, сегодня дезинфекторы проведут санобработку Александровской, Рубежной, Августовской, Азбучной, 1-ой Южной, 2-ой Южной, Спичечной улицах, Спортивной улице (дома 4, 6, 8, 10), а также на проспекте Победы (дом 1 и 2). 

В первый день майских праздников дезинфекция затронет Наклонную, Последнюю, Большую Прорубную улицы, улицу Сухова и Ленинградское шоссе от дома 35 до дома 53.

Напомним, во противоэпидемические мероприятия в Выборгском районе осуществляются  согласно рекомендациям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей. Дезинфекция пройдет вечером с 20:00. Во время мероприятий на улице не рекомендовано находиться людям с аллергическими заболеваниями. 

Ранее мы рассказали о том, что в Пикалево и Первомайском объявлен карантин.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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