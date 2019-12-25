В Пикалево и Первомайском объявлен карантин

В населенных пунктах закроются все общепиты, а жители должны будут строго соблюдать режим самоизоляции.

Начиная с четверга, 30 апреля, в двух населённых пунктах Ленобласти объявлен карантинный режим. Речь идет о поселке Первомайское Выборгского района и городе Пикалево Бокситогорского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Решение было принято на основании предписания Главного санитарного врача Ленобласти. Постановление о введении карантина подписал губернатор Александр Дрозденко.

Согласно новым правилам, на территорию Первомайского и Пикалево запрещен въезд любого транспорта, кроме автомобилей местных жителей, служб доставки и транспорта, который обеспечивает работу крупных предприятий. Организации общественного питания временно закрываются, в том числе и работающие на вынос.

Граждане, проживающие в двух обозначенных населенных пунктах, имеют право выходить на улицу только для посещения работы, ближайшего магазина, выноса мусора и выгула животных в 100 метрах от дома.

Во всех общественных местах в поселках ежедневно будет проводиться санобработка.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти введут дневной "тихий час".

Фото: telegram / lenobladminka, Pixabay