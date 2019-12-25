В Ленобласти введут дневной "тихий час"

С 13 до 15 часов запрещены громкая музыка и строительные работы.

В среду, 29 апреля, депутаты ЗАКСа Ленинградской области приняли поправки в закон об административных нарушениях в первом чтении. Согласно нововведению в регионе вводится "тихий час". Об этом сообщила пресс-служба областного парламента.

Жителям будут выписывать штрафы за шум в период с 13 до 15 часов. Под запрет попали громкое прослушивание музыки и ремонтные работы.

Инициатором нового правила выступил губернатор Александр Дрозденко в связи с тем, что многие матери и пожилые жители хотели бы отдохнуть в бесшумной обстановки после обеда.

На прошлом заседании поправки были отклонены, однако в этот раз за них выступило большинство парламентариев.

Ранее мы рассказали о том, что жителям Ленобласти рекомендовано носить медицинские маски.

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