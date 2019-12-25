Жителям Ленобласти рекомендовано носить медицинские маски в магазинах

Также в регионе разрешена частичная вакцинация.

В среду, 29 апреля, Александр Дрозденко подписал новое постановление об ограничительных и разрешительных мерах в Ленинградской области, действующих до 11 мая. Об этом сообщил официальный telegram-канал областного правительства.

Так, согласно поручению губернатора, на территории региона разрешат частичную вакцинацию по показаниям врачей. Кроме того, дети медицинских работников получат бесплатные путевки в оздоровительные лагеря. Рассматривается возможность передачи школьных автобусов в пользование больниц.

Наконец, всем жителям региона вынесена рекомендация носить защитные маски или респираторы при посещении общественных мест. Особенно это касается магазинов: персонал будет контролировать поток клиентов и не допускать массового скопления людей. Те, у кого нет средств личной защиты, будут перемещаться на торговым павильонам с соблюдением необходимой дистанции.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти подтвердился 51 новый случай заражения коронавирусом.

Фото: Pixabay