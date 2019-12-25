В Выборге появились первые новогодние украшения

На опорах уличного освещения появятся световые конструкции, светодиодные гирлянды, новогодние ели украсят Красную, Соборную и Петровскую площадь.

Выборг начинают украшать к Новому году. В этом году на опорах уличного освещения появятся более 100 световых конструкций с декоративными элементами по улице Крепостной, Гагарина, Приморской, Ленинградскому шоссе, проспекту Ленина, Московскому и Ленинградскому проспектам, Набережной 40-летия ВЛКСМ, Красной площади.

Крепостную улицу и проспект Ленина также украсят перетяжки на тросовой конструкции. Главная новогодняя ель по традиции будет размещена на Красной площади. Здесь же будут установлены объемные световые фигуры: арка с оленем и декоративные подарки.

Новогодние ели также украсят Соборную и Петровскую площади и набережную Адмирала Апраксина. В парке Ленина запланировано оформление деревьев светодиодными гирляндами.

В соответствии с муниципальным контрактом на оказание услуг по праздничному оформлению Выборга новогодним украшением занимается ООО "Мактон".

Отметим, в целях предупреждения актов вандализма за объектами ведется наблюдение с видеокамер, установленных в рамках системы "Безопасный город".

Ранее мы написали о том, что в Выборге установили 13 дополнительных камер в рамках системы "Безопасный город".

Фото: администарция МО "Выборсгкий район"