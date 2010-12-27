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Новости Выборг
В Выборге построят крытый каток
Сегодня, 14:35
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nastya960
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В Выборге построят крытый каток

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Объявлен конкурс на строительство второго этапа спортивного центра.

В Выборге ищут подрядчика для строительства крытого катка. Тендер разместило управление строительства Ленинградской области.

По данным, размещенным на сайте РосТендер, строить центр планируется в III планировочном районе на Ленинградском шоссе, 103. Первый этап строительства: спортивный комплекс с бассейном был построен в конце июня этого года.

Во втором этапе планируется построить здание для крытого катка. Изначально, предполагается потратить на строительство 313 миллионов рублей. Заявки будут принимать до 29 августа, подрядчика выберут 7 сентября. По контракту, выполнить все работы нужно за 25 месяцев, то есть до 2021 года.

Ранее мы сообщали, что журналисты 47news всех запутали: кто виноват в нарушении сроков строительства ФОК в Выборге.

Фото: pixabay.com

Теги: выборг , каток , ленобласть , фок
Категории: Выборг

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