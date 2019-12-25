Из квартиры выборжанки изъяли 1,2 килограмма синтетических наркотиков

Возбуждено уголовное дело.

Вечером 9 декабря полицейские задержали в одной из квартир дома на Спортивной улице в Выборге молодую неработающую женщину. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, 29-летняя выборжанка хранила дома крупную партию наркотиков.

При неотложном обыске в ее квартире полиция нашла и изъяла несколько пакетов со смесью, содержащей синтетический наркотик. Каждый крупный пакет весил более 250 граммов, общий вес изъятого составил около 1,2 килограмма. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный оборот наркотиков, решается вопрос об избрании меры пресечения задержанной.

Полицейские устанавливают каналы поставки и сбыта наркотиков и соучастников противоправной деятельности.

Ранее мы писали, что пожилой петербуржец отдал попавшему в беду лжесыну 3 млн рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД