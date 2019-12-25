Пожилой петербуржец отдал попавшему в беду лжесыну 3 млн рублей

Мошенника разыскивают.

Днем в пятницу, 4 декабря, в полицию обратился 82-летний петербуржец. Как стало известно Piter.TV, пожилой мужчина стал жертвой мошенника.

Как выяснилось, 3 декабря ему на городской телефон позвонил неизвестный и представился сыном "Андреем". Липовый сын заявил, что попал в ДТП, сбил человека и теперь задержавшие его сотрудники ГИБДД просят 4 млн рублей. Доверчивый пенсионер срочно собрал в конверт два миллиона рублей и 12 тысяч долларов США и спустя час передал их неизвестному мужчине, который подъехал к дому петербуржца на Народной якобы по поручению Андрея.

Общий ущерб составил 3 095 720 рублей. Камеры видеонаблюдения засекли серебристый "Киа Рио", выезжавший с внутридворовой территории у дома пенсионера. Машина оказалась принадлежащей россиянину с восточными корнями, живущему в Металлострое, однако за рулем был мужчина 28=30 лет славянской внешности, одетый в серую куртку и вязаную шапку.

Возбуждено уголовное дело, мошенника разыскивают.

Ранее мы рассказыали, что напавшего на мигрантов петербуржца задержали.

Фото: pixabay