Напавшего на мигрантов петербуржца задержали

Подозреваемый является профессиональным фехтовальщиком.

В Петербурге задержали 42-летнего профессионального фехтовальщика, который напал на двух мигрантов с ножом и отобрал у них телефоны. Пострадавших госпитализировали. Об этом сообщили "Невские Новости".

Конфликт произошел на проспекте Ударников. Полицейские задержали фехтовальщика в доме №29/1 на проспекте Наставников. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире подозреваемого "Маузер", два мушкета, порох и около 200 единиц холодного оружия, напоминающего клинки. Подозреваемого в нападении уже ранее задерживали по статье "Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов", но позже его отпустили.

Ранее мы писали, что рецидивиста осудили на четыре года за новый грабеж.

Фото: Piter.TV