В Выборге отремонтируют культурные объекты после аномальной зимы

Теплая погода повредила внешний обмазочный слой.

В пятницу, 22 мая, департамент по охране объектов культурного наследия и Северо-Западная дирекция по реставрации Минкультуры РФ провели проверку в Выборге. По ее итогам у нескольких объектов были выявлены повреждения внешнего обмазочного слоя, появившееся после необычно теплой и влажной зимы. Об этом сообщил председатель комитета по культуре Ленинградской области Владимир Цой на своей странице ВКонтакте.

На месте выявленных нарушений проводятся гарантийные ремонтные работы. По словам Владимира Цоя, для культурных объектов гарантия сохранят силу 5 лет: дополнительные средства из регионального бюджета не потребуются.

Пост дополнен фотографиями вида, который открывается с башни Святого Олофа.

Отсюда видны реставрируемые Цейхгаузы, Дом Наместника, Крепостной мост, мыс Смоляной и областной архив. отметил Владимир Цой

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге может появиться туристический маршрут для велосипедистов.

Фото: ВКонтакте / id432917