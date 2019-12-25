В Выборге может появиться туристический маршрут для велосипедистов

Администрация Выборгского района обсудила эту возможность с другими участниками проекта "Вело–47".

В четверг, 21 мая, представители администрации Выборгского района приняли участие в совещании в формате видеоконференции по вопросу развития веломаршрутов в Ленинградской области и их примыкания к международным маршрутам "Евровело-10" и "Вело-47". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Участие в обсуждении приняли председатель областного комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, председатель комитета по туризму Ленобласти Евгений Чайковский, руководитель проекта "Вело-47", зампредседателя постоянной комиссии регионального ЗАКСа по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Александр Русских. От Выборгского района выступали помощник главы районной администрации по вопросам архитектуры и градостроительству Олег Лиховидов и начальник отдела туризма Петр Фомин.

Отметим, что возможность создания велосипедной туристической сети предлагается воплотить в рамках проекта "Вело-47". Его участниками являются представители Законодательного собрания и администрации Ленинградской области, а также сотрудники администрации Выборгского и Гатчинского районов.

В ходе совещания было отмечено, что Выборгский район за последние годы стал самым крупным в регионе туристическим центром. Следовательно, вопрос создания веломаршрутов для гостей города как никогда актуален.

Концепция и техзадание по созданию намеченного уже подготовлены. Они станут вторым шагов в реализации проекта: дорожка для велосипедистов была проложена в прошлом году на территории Смоляного мыса. Строительство велось в рамках программы "Формирование комфортной городской среды в малых исторических городах".

При благоприятном исходе, велодорожки соединят все основные достопримечательности города и проложат туристам путь в Светогорск, поселки Советский и Рощино.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО