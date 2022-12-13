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В Выборге отправили под стражу подозреваемого в убийстве и расчленении
Сегодня, 14:59
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В Выборге отправили под стражу подозреваемого в убийстве и расчленении

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Конечности были раскиданы по Ленобласти.

В Выборге отправили под стражу мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении. Ходатайство прокуратуры  удовлетворил Выборгский городской суд. Об этом сообщили на портале "АиФ Санкт-Петербург".

Злоумышленник признался следователям, что сначала убил, а затем разделал тело друга. По словам подозреваемого, товарищ не хотел возвращать ему долг в размере 13 тыс. рублей. Мужчина зарезал бывшего приятеля тесаком.

Останки горожанина нашла собака, которую выгуливала жительница Выборга. Конечности были раскиданы в  районе Аннинских укреплений. Другие останки нашли в гараже  в микрорайоне "Батарейная Гора". В Бокситогорском районе был спрятан череп убитого. 

Ранее на Piter.tv: Прилепин получил тяжелые ранения после взрыва в его машине.

Фото: Piter.tv

Теги: выборг, полиция, суд, убийство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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