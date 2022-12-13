В Выборге отправили под стражу подозреваемого в убийстве и расчленении

Конечности были раскиданы по Ленобласти.

В Выборге отправили под стражу мужчину, который подозревается в убийстве и расчленении. Ходатайство прокуратуры удовлетворил Выборгский городской суд. Об этом сообщили на портале "АиФ Санкт-Петербург".

Злоумышленник признался следователям, что сначала убил, а затем разделал тело друга. По словам подозреваемого, товарищ не хотел возвращать ему долг в размере 13 тыс. рублей. Мужчина зарезал бывшего приятеля тесаком.

Останки горожанина нашла собака, которую выгуливала жительница Выборга. Конечности были раскиданы в районе Аннинских укреплений. Другие останки нашли в гараже в микрорайоне "Батарейная Гора". В Бокситогорском районе был спрятан череп убитого.

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Фото: Piter.tv