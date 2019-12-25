В Выборге отметили День пограничника

Дмитрий Никулин вручил благодарственные письма лучшим представителям погранслужбы за высокий профессионализм и достигнутые положительные результаты в оперативно-служебной деятельности. От имени главы районной администрации Ильдара Гилязова пограничников поздравил замглавы администрации Леонид Пономарев.

В Выборге у здания Службы Пограничного управления ФСБ России 28 мая прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню пограничника. С профессиональным праздником военнослужащих и ветеранов погранслужбы поздравил глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Этот день особенный для Выборгского района, история которого неразрывно связана с пограничниками. Дмитрий Никулин, поздравил глава МО "Выборгский район"

Дмитрий Никулин вручил благодарственные письма лучшим представителям погранслужбы за высокий профессионализм и достигнутые положительные результаты в оперативно-служебной деятельности.

От имени главы районной администрации Ильдара Гилязова пограничников поздравил замглавы администрации Леонид Пономарев. Он пожелал военнослужащим успехов в служебной и боевой подготовке на благо РФ и также вручил особо отличившимся благодарственные письма.

В рамках мероприятия состоялось возложение цветов к скульптурной композиции "Пограничникам выборгских рубежей", военнослужащие прошли торжественным маршем.

Также в этот день у дома 22 по проспекту Ленина состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину Выборгского района, пограничнику, полковнику Александру Саенко. Право открыть памятную доску было предоставлено его внуку Александру Литвинову, замглавы районной администрации Леониду Пономареву и начальнику пограничной службы в городе Выборге, генерал-майору Андрею Саморокову.

Праздничные мероприятия продолжились на Батарейной горе. Здесь прошла демонстрация рукопашного боя, показательное задержание "нарушителя" государственной границы, выступления инструкторов боевой системы ТАКИБО. Концертную программу представили творческие коллективы Выборгского района.

Ранее Ильдар Гилязов и Дмитрий Никулин поздравили с праздником выборгских пограничников.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО