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В Выборге отец ударил сына молотком по голове
Сегодня, 12:35
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arteliseev

В Выборге отец ударил сына молотком по голове

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Конфликт произошёл на почве неприязненных отношений.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 14 марта в полицию поступило сообщение о том, что в г. Выборге, у дома №31 по Сайменскому шоссе сидит человек с пробитой головой.

Сотрудники полиции приехали на место происшествия и установили, что мужчина был доставлен в больницу.

На данный момент задержан пенсионер, отец потерпевшего. 

Известно, что он ударил сына молотком по голове во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что на улице Зины Портновой пьяный отец ударил сына ножом.

Фото: Pixabay

Теги: больница, бытоваяссора, выборг, криминал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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