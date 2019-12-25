В Выборге отец ударил сына молотком по голове

Конфликт произошёл на почве неприязненных отношений.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 14 марта в полицию поступило сообщение о том, что в г. Выборге, у дома №31 по Сайменскому шоссе сидит человек с пробитой головой.

Сотрудники полиции приехали на место происшествия и установили, что мужчина был доставлен в больницу.

На данный момент задержан пенсионер, отец потерпевшего.

Известно, что он ударил сына молотком по голове во время ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что на улице Зины Портновой пьяный отец ударил сына ножом.

Фото: Pixabay