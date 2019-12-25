На улице Зины Портновой пьяный отец ударил сына ножом

Пострадавший доставлен в больницу.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохрнаительных органах, 14 марта в полицию поступил звонок с сообщением о ножевом ранении в одной из квартир дома №17 по улице Зины Портновой.

Сотрудники полиции выехали на место происшествия и задержали пенсионера 1949-го года рождения.

Было установлено, что мужчина ударил ножом сына во время ссоры. Она возникла после совместного распития алкоголя.

Пострадавший госпитализирован с ранением левого бедра.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что шумного нетрезвого петербуржца ударили ножом на Маршала Захарова.

Фото: Pixabay