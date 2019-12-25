Шумного нетрезвого петербуржца ударили ножом на Маршала Захарова

Высокий молодой человек разобрался с источником ночного шума радикальным способом.

Ночью 11 марта нетрезвый петербуржец пострадал от чувствительного к шуму в ночи молодого мужчины. Как рассказали в АН "Оперативное прикрытие", около двух часов ночи громкий горожанин сидел со своей сожительницей у парадной и пил алкоголь. К компании подошел молодой высокий блондин и потребовал быть тише, однако пьяный мужчина стал задираться и угрожать незнакомцу. В ответ на это блондин достал нож и ударил им обидчика в живот.

Женщина, испугавшись такого поворота событий, убежала, а неизвестный скрылся в одной из парадных. Скорую помощь и полицию пострадавшему вызвал охранник круглосуточного магазина неподалеку, который стал свидетелем случившегося.

Ранее мы писали, что пьяный петербуржец устроил пальбу с балкона на Морской набережной.

Фото: pixabay