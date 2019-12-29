В Выборге оценили состояние деревьев в детских садах и школах

В городе организована специальная комиссия, состоящая из специалистов отдела благоустройства комитета городского хозяйства администрации Выборгского района Ленобласти.

В Выборге оценят состояние деревьев в детских садах и школах. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Они посещают детские сады и школы, чтобы оценить близость расположения деревьев к канализационным колодцам и зданиям, высоту, структуру и степень развития кроны, состояние ствола и другие параметры. Затем детские сады получают рекомендации к сносу или обрезке деревьев и получают акт с замечаниями.

В актах отражено состояние каждого дерева на территории детского сада или школы. Документация предоставляется руководству учреждения, в котором прошла проверка, а также в комитет образования Выборгского района. - рассказала главный специалист отдела благоустройства администрации Выборгского района Елена Семенова

Контроль на территории детских садов и школ проходит почти ежедневно. За две недели комиссии удалось объехать более 30% объектов. Также были сформированы адреса по заявкам жителей и по итогам осмотра городской территории специалистами отдела благоустройства районной администрации. В списках уже более 10 адресов. В скором времени начнутся работы по сносу аварийных деревьев.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Геннадий Орлов осмотрел баню в южном микрорайоне Выборга.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти