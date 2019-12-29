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Геннадий Орлов осмотрел баню в южном микрорайоне Выборга
Сегодня, 15:49
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Геннадий Орлов осмотрел баню в южном микрорайоне Выборга

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Вместе с главой администрации Выборга помещение посетили представители МБУ "Служба заказчика" и МУП "Комбинат благоустройства" города.

Глава администрации Выборга Геннадий Орлов осмотрел баню в южном микрорайоне Выборга. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Чтобы местные жители могли с комфортом попариться недалеко от дома, Геннадий Орлов выдвинул ряд предписаний, касательно бани южного микрорайона. В первую очередь, необходимо заменить дровяные печи. Директор ООО "Выборгские бани" Геннадий Букуров рассказал, что в среднем сюда приходят около 10 тыс. жителей города. А вот баню на улице Акулова посещают 30 тыс. человек в год. Тарифы на посещение не меняли последние 4 года. Представители социально незащищенных слоев населения пользуются льготами при посещении бань.

Помещение было закрыто в сентябре 2019 года из-за необходимости проведения капитального ремонта.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что администрация и МЧС готовят противопожарные меры.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти

Теги: бани, выборг, геннадий орлов
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Выборг,

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