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Выборгский район ждут сухая весна и жаркое лето: администрация и МЧС готовят противопожарные меры

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В администрации Выборгского района прошло совещание глав района, посвященное теме противопожарной безопасности.

Это лето в Выборгском районе, по всем прогнозам, будет жарким и сухим. В администрации уже готовятся к опасному сезону: накануне на совещании глав поселений обсудили меры профилактики пожаров. 

Представители МЧС озвучили свои требования к безопасности, напомнили про необходимость специальных водоемов и противопожарных зон. Спасатели напомнили, что в районе есть удаленные поселки, до которых нужно ехать более получаса: они особенно нуждаются в профилактике.

Администрация Выборгского района вместе с главами поселений составили план действий по обеспечению безопасности. Времени на раскачку нет: ближайшие месяцы весны также будут сухими и теплыми.

Видео: Piter.TV

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Категории: Выборг, Картина дня,

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