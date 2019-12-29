Выборгский район ждут сухая весна и жаркое лето: администрация и МЧС готовят противопожарные меры

В администрации Выборгского района прошло совещание глав района, посвященное теме противопожарной безопасности.

Это лето в Выборгском районе, по всем прогнозам, будет жарким и сухим. В администрации уже готовятся к опасному сезону: накануне на совещании глав поселений обсудили меры профилактики пожаров.

Представители МЧС озвучили свои требования к безопасности, напомнили про необходимость специальных водоемов и противопожарных зон. Спасатели напомнили, что в районе есть удаленные поселки, до которых нужно ехать более получаса: они особенно нуждаются в профилактике.

Администрация Выборгского района вместе с главами поселений составили план действий по обеспечению безопасности. Времени на раскачку нет: ближайшие месяцы весны также будут сухими и теплыми.

Видео: Piter.TV