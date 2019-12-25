В Выборге обустраивают парковку у Межрайонной больницы

В настоящее время расчищена территория, идет укладка бортового камня.

В Выборге на улице Октябрьской, вблизи Выборгской Межрайонной больницы обустраивают парковку. Об этом сообщила администрация Выборгского района.

На данный момент подрядчик расчистил территорию, ведется укладка бортового камня. В дальнейшем планируется положить асфальт, отремонтировать съезды, проложить тротуар и высадить газон.

Ранее мы написали о том, что в Выборге готовят проектные решения по созданию велосипедной инфраструктуры.

Фото: администрация МО "Выборгский район"