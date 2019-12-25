В Выборге обустраивают парковку у Межрайонной больницы

В Выборге на улице Октябрьской, вблизи Выборгской Межрайонной больницы обустраивают парковку. Об этом сообщила администрация Выборгского района.
На данный момент подрядчик расчистил территорию, ведется укладка бортового камня. В дальнейшем планируется положить асфальт, отремонтировать съезды, проложить тротуар и высадить газон.
Ранее мы написали о том, что в Выборге готовят проектные решения по созданию велосипедной инфраструктуры.
Фото: администрация МО "Выборгский район"
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