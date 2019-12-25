В Выборге готовят проектные решения по созданию велосипедной инфраструктуры

Проект развития велосипедной инфраструктуры уже неоднократно обсуждался в администрации Выборгского района. Для того, чтобы он учитывал интересы жителей и туристов, были приглашены специалисты различных профилей.

12 октября прошло очередное обсуждение проекта по созданию велодорожек. В совещании приняли участие представители дорожного комитета, отдела благоустройства, культуры и спорта, безопасности, коммунального хозяйства районной администрации, архитектуры, проектной организации, федерации велоспорта Ленинградской области.

Главным вопросом повестки дня являлось развитие велосипедной инфраструктуры в городе Выборге. Проработаны вопросы и замечания по организации дорожного движения и обеспечения безопасности.

Участники встречи обсудили покрытие велодорожек, установку указателей, дорожных знаков, парковок для велосипедов. Также планируется установить фонари на тех улицах, где недостаточно освещения. Для пешеходов проложат тротуары.

Когда все замечания будут выявлены и устранены, представители проектной организации перейдут к подготовке проекта.

Ранее мы написали о том, что 64 ветерана из Выборгского района получат мобильные телефоны.

Фото: Piter.TV