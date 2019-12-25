В Выборге обсудили вопросы малого и среднего бизнеса

В рамках мероприятия представителям малого и среднего бизнеса рассказали об изменениях в 2021 году в патентной системе налогообложения в Ленобласти.

В Выборге прошла встреча представителей регионального Фонда поддержки предпринимательства и промышленности, правительства Ленобласти и районной администрации с предпринимателями Выборгского района. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации Нина Сивицкая отметила, что впервые за долгое время наконец-то появилась возможность встретиться с предпринимателями в "очном формате".

В рамках мероприятия представителям малого и среднего бизнеса рассказали об изменениях в 2021 году в патентной системе налогообложения в Ленобласти. В частности, о перечне видов деятельности, размере социальных взносов, возможности уменьшения суммы налога на сумму страховых взносов.

В этом году социальные предприниматели могут получить гранты на бизнес-проект до 500 тысяч рублей (не более 50% затрат). Основные требования - наличие сведений об организации в реестре социальных предпринимателей и прохождение обучения.

Реестр формируется ежегодно. В 2021 году заявки на включение в реестр подаются до 1 мая. Нина Сивицкая, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации

В 2020 году в РФ впервые начали формировать перечень соцпредприятий, среди которых - предприятия сферы культуры, образования, соцуслуг, здравоохранения и т.д.

Интерес предпринимателей вызвала тема "Цифровизация бизнеса". В частности, организация бесплатной программы обучения предпринимателей и их сотрудников.

Также участники встречи обсудили существующие в Ленобласти меры поддержки для самозанятых граждан и начинающих предпринимателей, в том числе льготные микрозаймы.

В ходе мероприятия собравшимся напомнили, что на территории Выборгского района, как и по всей стране, проводится сплошное статистическое наблюдение за деятельностью малого и среднего бизнеса. Экономическая перепись проводится Росстатом раз в 5 лет. Подробнее здесь.

Напомним, в 2021 году в Выборгском районе на поддержку малого и среднего бизнеса выделили более 12,6 миллиона рублей.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО