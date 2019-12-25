В Выборге обсудили вопросы экологии

Участники встречи поговорили о проблемах биогенного загрязнения водных объектов, дали рекомендации по обращению со сточными водами, отходами животноводства и бытовыми отходами.

6 ноября в Выборге прошел семинар по вопросу: "Экологическое состояние объектов Ленинградской области: решения для Выборгского района". В нем приняли участие заместитель председателя комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Выборгского района Анна Каграманян, глава администрации Селезневского поселения Сергей Рыбников, представители российского многопрофильного геологического холдинга "Росгеология" и объединения геологических предприятий северо-западного региона Российской Федерации АО "Северо-Западное ПГО".

Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, участники семинара рассмотрели итоги мероприятий, которые проходят в рамках проекта "Чистые родники-здоровая Балтика". Его цель – изучение состояния водных источников и разработка предложений по изменению законодательства в области государственного контроля.

Также обсуждались территориальные проблемы биогенного загрязнения водных объектов, были даны рекомендации по обращению со сточными водами, отходами животноводства и бытовыми отходами для сельских жителей, садоводов и дачников.

Представители общественности познакомили всех присутствующих с формами своей деятельности, куда входит исследование качества воды в реках Ленинградской области, организация и проведение конференций, организация различных акций, методических семинаров активистов.

Ранее мы сообщили о том, что в Каменногорске решают проблему отлова и содержания бездомных собак.

Фото: администрайия МО "Выборгский район"

