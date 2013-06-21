В Каменногорске решают проблему отлова и содержания бездомных собак

Специалисты планировали провести стерилизацию, вакцинацию и чипирование для бездомных собак.

29 октября Каменногорск посетили специалисты клиники "Доктор Неболит". Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, выезд был осуществлен после обращений жителей о нападении бездомных собак на людей.

Собак нашли на частной территории, с хозяином которой не удалось договориться. Отметим, в соответствии с областным законом Ленинградской области от 21.06.2013 № 38-оз администрацией МО "Выборгский район" заключен договор с организацией "Доктор Неболит" на проведение мероприятий с безнадзорными животными.

В мае этого 2020 года по заявке администрации Каменногорского поселения организацией "Доктор Неболит" были чипированы, стерилизованы и вакцинированы против бешенства 4 безнадзорные собаки.

Ранее мы сообщили о том, что d Выборге прошла проверка общественного транспорта.

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