В Выборге прошла проверка общественного транспорта

Администрация Выборгского района проверила салоны автобусов, а также соблюдение правил перевозок пассажиров.

29 октября в Выборге сотрудники районной администрации проверили автобусное движение и содержание салонов автобусов, следующих по маршруту №127.

По результатам проверки автотранспортному предприятию ООО "Виплайн" были даны рекомендации. В первую очередь перевозчику необходимо разместить информацию в салонах автобусов, лучше контролировать уборку салонов, обновить обивку кресел.

Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, значительных нарушений не было выявлено. По словам начальника отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи Андрей Забойкина, в некоторых автобусах нет указателей на местах, предназначенных для пассажиров с детьми и инвалидов, обнаружены загрязнения пассажирских кресел, в некоторых автобусах отсутствует актуальная информация о страховой компании перевозчика с указанием контактов.

В ближайшее время планируется провести рейд по проверке соблюдения масочного режима в салонах автобусов.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге проверили предприятие "Технониколь" на соблюдение санэпидрежима.

Фото: администрация МО "Выборгский район"

