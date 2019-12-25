В Выборге проверили предприятие «Технониколь» на соблюдение санэпидрежима

В ходе рейда специалисты проверили наличие масок, антисептиков, журналов термометрии, организацию питания работников предприятия.

Сегодня, 29 октября в Выборге прошел рейд по проверке соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. Специалисты комитета экономики и инвестиций администрации МО "Выборгский район" проверили соблюдение мер на предприятии ООО "Технониколь".

Как сообщила пресс-служба администрации Выборгского района, в ходе рейда специалисты проверили наличие масок, антисептиков, журналов термометрии, организацию питания работников предприятия.

По словам главного специалиста сектора муниципального заказа районной администрации Ивана Масловского, в ходе рейда нарушений выявлено не было.

Ранее мы сообщили о том, что в Выборге прошла проверка эпидемиологических мер в учреждениях культуры.

Фото: администрация МО "Выборгский район"