В Выборге прошла проверка эпидемиологических мер в учреждениях культуры

Ни в одном учреждении культуры не было выявлено нарушений.

27 октября сотрудники районной администрации посетили Выборгскую школу искусств, Дворец культуры, библиотеку Алвара Аалто, Центр детского эстрадного искусства "Эльфы". Комиссия проверила соблюдение антикоронавирусных ограничений и рекомендаций.

Во всех учреждениях соблюдаются требования Роспотребнадзора. Везде размещены объявления, при входе санитайзеры, есть маски, бахилы и сменная обувь для обучающихся школ искусств. Есть журналы учета температуры для сотрудников и отдельно для посетителей учреждений. Наталья Епишина, главный специалист отдела культуры администрации МО "Выборгский район".

Ни в одном учреждении культуры не было выявлено нарушений. Все учреждения культуры имеют достаточное количество дезинфицирующих средств и средств защиты. Вход в здания для родителей временно запрещен.

Ранее мы сообщили о том, что gосле осенних каникул в школах Выборга пройдут "Дни здоровья"

Фото: Piter.TV

