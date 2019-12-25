В Выборге прошла проверка эпидемиологических мер в учреждениях культуры

27 октября сотрудники районной администрации посетили Выборгскую школу искусств, Дворец культуры, библиотеку Алвара Аалто, Центр детского эстрадного искусства "Эльфы". Комиссия проверила соблюдение антикоронавирусных ограничений и рекомендаций.
Во всех учреждениях соблюдаются требования Роспотребнадзора. Везде размещены объявления, при входе санитайзеры, есть маски, бахилы и сменная обувь для обучающихся школ искусств. Есть журналы учета температуры для сотрудников и отдельно для посетителей учреждений.
Наталья Епишина, главный специалист отдела культуры администрации МО "Выборгский район".
Ни в одном учреждении культуры не было выявлено нарушений. Все учреждения культуры имеют достаточное количество дезинфицирующих средств и средств защиты. Вход в здания для родителей временно запрещен.
Ранее мы сообщили о том, что gосле осенних каникул в школах Выборга пройдут "Дни здоровья"
Фото: Piter.TV
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