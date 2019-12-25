После осенних каникул в школах Выборга пройдут "Дни здоровья"

На занятиях ученикам расскажут, как противостоять новой коронавирусной инфекции.

В школах и гимназиях Выборга с 5 по 7 ноября пройдут "Дни здоровья". Как сообщила пресс-служба районной администрации, такое решение было принято комитетом образования администрации МО "Выборгский район" по результатам заседания оперативного штаба по нераспространению коронавирусной инфекции.

Для учеников проведут спортивные занятия на свежем воздухе, а также дистанционные встречи по вопросам профилактики COVID-19 и здоровом образе жизни.

Отметим, что с 26 октября по 4 ноября образовательные учреждения на каникулах, за период которых будет проведена санитарная обработка зданий.

Ранее мы сообщили о том, что ветеринары Выборга проводят дезинфекцию общественных мест.

Фото: volhovsmi.ru