В Выборге обсудили празднование 9 Мая, весенний призыв и отчет "Леноблводоканала"

В Выборге состоялось очередное совещание с главами администраций городских и сельских поселений.

В Выборге состоялось очередное совещание с главами администраций городских и сельских поселений, в котором приняли участие советник губернатора Ленинградской области Александр Караванский, глава районной администрации Ильдар Гилязов, его первый заместитель Валерий Савинов. Вел заседание заместитель главы администрации Андрей Голобородько. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Собравшиеся обсудили празднование Великой Победы. Как рассказал замглавы администрации Выборгского района Николай Шишкин, разработана программа мероприятий к 9 Мая. В Выборге полным ходом идут репетиции парада.

На совещании об итогах первого месяца весенней призывной кампании в ряды Вооруженных Сил России на территории Выборгского района рассказал начальник военного комиссариата города Выборга и района Игорь Якуб. Он сообщил, что в этот раз план по призыву составляет 146 человек. Первая отправка 15 граждан на военную службу состоялась 26 апреля, следующая запланирована на 24 мая.

Начальник производственного управления Выборгского района ГУП "Леноблводоканал" Владимир Боженков отчитался о проделанной предприятием работе в городских и сельских поселениях и сообщил о планах на 2021 год.

В году в Выборге запланирован капитальный ремонт канализационной сети по улице Гагарина (от пр. Победы до ул. Приморской), продолжатся работы на участке по улице Морской Набережной.

На данный момент идет проектирование централизованной системы водоснабжения и водоотведения в Петровском микрорайоне с учетом подключения инженерных сетей парка Монрепо.

Будут установлены 8 магистральных задвижек, которые в случае необходимости смогут регулировать отключение отдельных микрорайонов Выборга.

Начинается первый этап капремонта очистных сооружений в поселке Победа. Первая в Выборгском районе блок-модульная станция очистки сточных вод этим летом появится в Гончарово. Такие же объекты планируется установить в Ермилово, Кондратьево, Вещево, Свободном, а также в Харитоновском и Калининском микрорайонах Выборга.

В ближайшее время в Рябово откроется станция водоочистки. С с 2021 года по 2023 год подобные станции появятся в поселках Торфяновка, Житково, Цвелодубово, Кирпичное, Токарево, Глебычево, Красносельское, Рощино, городе Приморске.

Также с конца мая в Выборге и ряде поселков начнутся работы по восстановлению асфальтового покрытия, поврежденного при аварийных работах.

Ранее Ильдар Гилязов вышел на уборку воинского захоронения.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО