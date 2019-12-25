Ильдар Гилязов вышел на уборку воинского захоронения

В благоустройстве воинского захоронения приняли участие специалисты районной администрации и комбината благоустройства города, депутаты. Участники убрали мусор и ветки около памятного места, высадили цветы у мемориала.

Жители Выборгского района присоединились к акции "Берегите память", которая в дни майских праздников проходит в Ленобласти. В каждом городском и сельском поселении приводят в порядок территории воинских захоронений, мемориалов, обелисков. Глава администрации Выборгского района Ильдар Гилязов подключился к субботнику на воинском захоронении №69 в Выборге. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Я и мои заместители посчитали своим долгом в преддверии празднования 76-й годовщины Великой Победы принять участие в акции "Берегите память". Ильдар Гилязов, глава администрации Выборгского района

Ильдар Гилязов рассказал, что его дед ушел на войну в 1941 году. Воевал на северном крыле Сталинградского фронта, там он и погиб 25 сентября 1942 года.

Участниками Великой Отечественной войны были и родные первого замглавы районной администрации Валерия Савинова. Его дед служил на подводной лодке, окончание войны встретил в Тихом океане. Бабушка в годы войны была в партизанском отряде под Лугой в Ленобласти.

В благоустройстве воинского захоронения приняли участие специалисты районной администрации и комбината благоустройства города, депутаты. Участники убрали мусор и ветки около памятного места, высадили цветы у мемориала.

На Дальней улице 22 июня 2015 года прошло торжественное открытие мемориала 129 советским воинам, павшим в марте 1940 года. Позднее сюда перезахоронили останки еще одного красноармейца, погибшего в советско-финляндскую войну. Мемориальный комплекс представляет собой постамент из трех гранитных камней и находящуюся на нем стелу, расколотую на две половины, с силуэтом журавля.

В Выборге 9 мая выступит Зара и прогремит праздничный салют.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО