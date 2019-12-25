В Выборге обсудили планы на ближайшие годы

Перед регионом поставлена задача увеличить количество благоустраиваемых объектов.

18 ноября заместитель главы администрации Выборгского района Дмитрий Самойленко, а также представители администраций муниципальных образований городских и сельских поселений приняли участие в видеоконференции, на которой обсуждались планы на последующие годы. Как сообщила пресс-служба районной администрации, совещание с представителями районов провели представители комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области и Центра компетенций по реализации проектов "Формирование комфортной городской среды". Они сообщили ряд новых вводных, обязательных для исполнения на территории Ленинградской области.

Напомним, программа "Формирование комфортной городской среды" является составляющей нацпроекта "Жилье и городская среда", в состав которого также входят еще три федеральных проекта: "Ипотека", "Жилье" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

Перед Ленобластью, как и перед другими регионами России, поставлена задача увеличить количество благоустраиваемых объектов и сделать голосование максимально прозрачным.

Поэтому в 2021 году отбор территорий для благоустройства в 2022 году будет проходить одновременно во всех муниципальных образованиях на единой цифровой платформе Ленинградской области.

Распределение субсидии между муниципальными образованиями будет осуществляться исходя из численности населения.

Установлены лимиты на 2021 год и определены 7 приоритетных городов на 2021 год. В их числе – Светогорск и город, в котором в 2021 году состоится празднование Дня Ленинградской области.

Ранее мы написали о том, что рассмотрены претенденты на замещение должности главы районной администрации.

Фото: mayaksbor.ru

