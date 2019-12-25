Рассмотрены претенденты на замещение должности главы районной администрации

Сегодня, 17 ноября, прошло первое заседание комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области.
Комиссия рассмотрела документы, представленные девятью претендентами. Двое претендентов не допущены к конкурсу. Они предоставили документы, которые не соответствуют требованиям.
Претенденты, не допущенные к участию в конкурсе, будут извещены в письменной форме - им направят копию решения комиссии. Остальные семь кандидатов допущены комиссией к участию в конкурсе, назначенном на 20 ноября. В этот день пройдут тестирование и собеседование.
Кандидаты, которые наберут больше всего баллов будут рассматриваться на заседании совета депутатов МО "Выборгский район".
Ранее мы сообщили о том, что в Выборге наградили участников акции #МыВместе.
Фото: Piter,TV
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