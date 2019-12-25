В Выборге обсудили новый формат мероприятий ко Дню Победы

В Выборге состоялось онлайн-совещание оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.
Участники приняли решение о том, какие памятные мероприятия можно будет провести 9 мая дистанционно, либо без массового скопления людей. Так, в городе пройдет традиционное возложение цветов к мемориалу "Петровка", мемориалу на Южном кладбище, братскому захоронению №33 на 4-ом километре Ленинградского шоссе, и к стеле "Город воинской славы".
Кроме того, состоится автопробег по улицам Выборга, которые названы в честь героев Советского Союза. В ходе совещания также было предложено организовать "всенародный хор": для этого Жители должны открыть окна домов и одновременно с солистом исполнить песню "День Победы".
Среди онлайн-мероприятий, которые будут доступны на YouTube-канале администрации Выборгского района, запланированы выступления многочисленных творческих коллективов города, а также демонстрация фотографий, которые в скором времени составят фотопанно "Бессмертный полк". С поздравлениями к жителям города обратятся представители местных властей.
Ранее мы рассказали о том, что опубликован полный список мероприятий бибиотеки Алавара Аалто ко Дню Победы.
Фото: Pixabay
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