В Выборге обновят жилые дома и построят новую поликлинику

Александр Дрозденко рассказал о грядущих переменах на совете ветеранов.

В субботу, 25 июля, в доме Выборгского совета ветеранов прошла встреча местных руководителей с с главой 47-ого региона Александром Дрозденко, советником губернатора Александром Караванским, главой Выборгского района Дмитрием Никулиным и главой районной администрации Геннадием Орловым. Губернатор озвучил присутствующим планы развития города, намеченные на ближайшее время. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Так, на реставрацию домов-памятников культуры в Выборге уже выделено свыше 500 миллионов рублей из региональной казны. При работах будут учтены все недочеты прошлых лет. Кроме того, около 900 миллионов рублей направлено на на возведение водоочистных сооружений.

На территории Выборга также идет подготовка к строительству новой школы на 455 мест и детского сада на 280 мест. Прибавится и объектов здравоохранения – на Круговой улице построят поликлинику на 380 посетителей.

Ранее мы рассказали о том, что новый зал для занятий ММА открылся в Выборге.

Фото и видео: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО