Видео: новый зал для занятий ММА открылся в Выборге

На площадке Gladiators Team смогут тренироваться как дети и подростки, так и взрослые. Современное оснащение и устройство зала обеспечит качественными тренировками атлетов любого уровня. Звездным гостем церемонии открытия стал чемпион M-1 Андрей Семенов.

В Выборге на Приморском шоссе, 14 открылся новый спортивный объект - зал единоборств для занятий MMA, crosfit и другими видами спорта. Инициаторами открытия стали спортсмены из организации Gladiators Team. Их поддержали в администрации Выборгского района, а также единомышленники из ОО "Фаворит Выборг".

Это помещение предоставил Комитет по управлению муниципальным имуществом. Общественная организация Glatiators Team они все это придумали, они отвечают за это помещение, проводят тренировки, занимаются с ребятами. Для них действует программа для общественных организаций. Так это место общими усилиями администрации и общественной организации превратилось в спортивный объект. Михаил Макаров, исполнительный директор ОО "Фаворит Выборг"

В день открытия спортивного зала его посетил легендарный боец российского ММА - Чемпион мира и Европы Гран-при М-1, мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою Андрей Семенов. Он высоко оценил увиденное: по его словам, тренироваться в таком зале могут спортсмены самого разного уровня. Это дает Выборгу реальные шансы вырастить своих звезд смешанных единобортсв уже в ближайшем будущем.

Я очень удивлен и рад, что в Выборге появился такой объект по смешанным единоборствам, до некоторых пор этот вид спорта не был так развит в городе. Сейчас же, с такой популяризацией ММА, растет и интерес молодежи, а также детей. Я увидел здесь хороших ребят с горящими глазами, и это самое главное. Чемпион мира и Европы Гран-при М-1, мастер спорта по боевому самбо и рукопашному бою

Основными направлениями работы зала станут именно смешанные единоборства и crossfit. Занятия спортом будут доступны как детям и подросткам, так и взрослым людям.

Здесь занимаются как дети от 5 лет, бывают даже 4-летние детишки, так и до 70 лет, до бесконечности. Недавно приходил мужчина, самому ему около 60 лет, а сын уже тоже взрослый, тренируется. Александр Сазонов, руководитель АНО Спортивный клуб "Гладиаторс Тим"

Ранее мы рассказали о том, как в Выборге прошел "Кубок Фаворита" по лыжероллерам.

Видео: Piter.TV