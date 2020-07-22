Соревнования на дистанции: как прошел "Кубок Фаворит" по лыжероллерам

Канал Piter.TV публикует репортаж с мероприятия.

В Выборге прошла первая в этом сезоне гонка на лыжероллерах. "Кубок Фаворит" – это ежегодные старты среди спортсменов Школы Олимпийского Резерва Фаворит. На соревнования прибыли атлеты из Санкт-Петербурга, Рощино и посёлка Первомайское. За время самоизоляции гонщики соскучились по скорости, поэтому борьба была напряженной.

Проехаться по трассе решились не только начинающие спортсмены, но и члены сборной России, а также те, кто давно уже не занимается лыжными гонками профессионально. У каждой возрастной группы была своя дистанция: начиная от полутора километров, заканчивая девятью.

Каждый год у нас разный формат соревнований: в том году были "спринты", до этого – "масс-старт". Мы стараемся менять регламенты. Сегодня у нас разделка, когда каждый спортсмен стартует друг за другом через 30 секунд. Это немножко другой формат соревнований. Во-первых, тут не такая широкая трасса, и она более опасна для лыжников, когда все идут в потоке. Поэтому сейчас в нынешней ситуации проводить масс-старт не совсем правильно. Всё-таки должна быть соблюдена дистанция, Михаил Макаров, исполнительный директор Общественного Объединения "Фаворит Выборг"

Гонка – это отличный шанс проверить, кто и как тренировался на самоизоляции. Для спортсменов, защищающих честь нашей страны, "Кубок Фаворит" – это подготовка к крупным стартам: Первенство России, отбор на Первенство Мира, этапы Кубка России. Для юных гонщиков – это ещё один соревновательный опыт и медаль на полку. Спортсмены были рады вновь увидеться, провести время с сокомандниками и помериться миллисекундами.

Результаты хорошие. Приехали сильные спортсмены из Санкт-Петербурга, составили конкуренцию выборгским спортсменам. Померились силами. Теперь нашим гонщикам есть куда стремится. Также планируем отправить наших спортсменов на Первенство России в Санкт-Петербург, которое намечено на август" Главный тренер СШОР Фаворит и судья Сергей Волков поделился итогом соревнований

Видео: Piter.TV



