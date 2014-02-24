В Выборге неизвестный сбил девушку и скрылся с места ДТП

Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Выборгском районе Ленобласти 20 октября произошло восемь ДТП, в одном из которых пострадал человек. Об этом сообщила пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по Выборгскому району Ленобласти.

Утром на улице Некрасова неизвестный сбил 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Автомобилист скрылся с места ДТП, очевидцев аварии призывают обратиться в отдел ГИБДД УМВД России по Выборгскому району.

Накануне в Петербурге на проспекте Обуховской Обороны мусоровоз сбил ребенка-пешехода.

Фото: Piter.tv