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В Выборге неизвестный сбил девушку и скрылся с места ДТП
Сегодня, 13:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Выборге неизвестный сбил девушку и скрылся с места ДТП

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Девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Выборгском районе Ленобласти 20 октября произошло восемь ДТП, в одном из которых пострадал человек. Об этом сообщила  пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по Выборгскому району Ленобласти.

Утром на улице Некрасова неизвестный сбил 20-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Автомобилист скрылся с места ДТП, очевидцев аварии призывают обратиться в отдел ГИБДД УМВД России по Выборгскому району.

Накануне в Петербурге на проспекте Обуховской Обороны мусоровоз сбил ребенка-пешехода.

Фото: Piter.tv

Теги: сбили пешехода
Категории: Новости Ленинградской области, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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