На проспекте Обуховской Обороны мусоровоз сбил ребенка-пешехода. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.
Авария произошла в районе 8 часов утра. В пресс-службе рассказали, что водитель мусоровоза наехал на 10-летнего мальчика при повороте с проспекта Обуховской Обороны на улицу Чернова. В этот момент ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет.
В результате аварии мальчик получил травмы средней степени тяжести. Сотрудники ГИБДД выяснили, что пострадавший ежедневно добирался до школы, меняя два вида транспортного средства – автобус и трамвай. Полиция проводит проверку по факту ДТП.
Ранее мы писали, что после ДТП на автодороге "Новгород-Луга" скончался пешеход.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
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