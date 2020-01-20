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На проспекте Обуховской Обороны мусоровоз сбил ребенка-пешехода
Сегодня, 21:54
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На проспекте Обуховской Обороны мусоровоз сбил ребенка-пешехода

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В результате аварии мальчик получил травмы средней степени тяжести.

На проспекте Обуховской Обороны мусоровоз сбил ребенка-пешехода. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. 

Авария произошла в районе 8 часов утра. В пресс-службе рассказали, что водитель мусоровоза наехал на 10-летнего мальчика при повороте с проспекта Обуховской Обороны на улицу Чернова. В этот момент ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу на зеленый свет. 

В результате аварии мальчик получил травмы средней степени тяжести. Сотрудники ГИБДД выяснили, что пострадавший ежедневно добирался до школы, меняя два вида транспортного средства – автобус и трамвай. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее мы писали, что после ДТП на автодороге "Новгород-Луга" скончался пешеход.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

Теги: дтп, мусоровоз, проспект обуховской обороны, ребенок
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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