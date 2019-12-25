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В Выборге неизвестный поджег Mercedes на территории частного дома 
Сегодня, 12:40
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lizapoluda

В Выборге неизвестный поджег Mercedes на территории частного дома 

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Частично повреждены ворота и забор.

В понедельник, 23 марта, житель Выборга 1969 года рождения обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что на территорию его дома проник злоумышленник и поджег автомобиль Mercedes-Benz Vito. Об этом стало известно Piter.TV.

В результате возгорания повреждены задняя часть машины, ворота и забор. Общая сумма ущерба для хозяина машины составила 500 тысяч рублей.

Оперативники изъяли с места происшествия запись с установленной на доме камеры видеонаблюдения, обгоревший пластик и деревянную палку. По факту поджога  возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали о том, что выборжец нашел раритетный пистолет под полом своей квартиры 

Фото:Pixabay

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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