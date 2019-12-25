В Выборге неизвестный поджег Mercedes на территории частного дома 

Частично повреждены ворота и забор.

В понедельник, 23 марта, житель Выборга 1969 года рождения обратился в правоохранительные органы с заявлением о том, что на территорию его дома проник злоумышленник и поджег автомобиль Mercedes-Benz Vito. Об этом стало известно Piter.TV.

В результате возгорания повреждены задняя часть машины, ворота и забор. Общая сумма ущерба для хозяина машины составила 500 тысяч рублей.

Оперативники изъяли с места происшествия запись с установленной на доме камеры видеонаблюдения, обгоревший пластик и деревянную палку. По факту поджога возбуждено уголовное дело.

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Фото:Pixabay