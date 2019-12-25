В Выборге нашли бездыханные тела двух мужчин

Их доставили в морг для установления точной причины смерти.

В Выборге расследуют загадочную смерть двух мужчин в квартире на Строительной улице. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию 20 декабря поступило заявление, что хозяин квартиры долгое время не открывает дверь. Стражи порядка совместно с сотрудниками МЧС вскрыли дверь и обнаружили в квартире два бездыханных тела. Погибшими оказались мужчины 37 и 50 лет.

На месте происшествия обнаружили шприц, ложку и два мобильных телефона. Трупы направили в морг для установления причины смерти.

Ранее мы писали, что в квартире на Парфеновской внезапно умерла 2-летняя девочка.

Фото: Piter.TV